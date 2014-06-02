Уборка офисов в Москве под ключ – одно из направлений деятельности компании ООО «Лана-М». Благодаря данной услуге, вам нет необходимости содержать в своем штате работника, занимающегося исключительно клинингом на предприятии. Мы предоставим опытных специалистов, уборка офисного помещения которыми будет выполнена в короткие сроки с использованием профессионального оборудования.
Сотрудники нашей компании имеют все необходимые навыки для оперативного и качественного клининга офиса. При этом услуги по уборке офисных помещений мы оказываем в любое удобное для заказчика время.
Виды клининговых услуг для офисов в Москве
Нашей клининговой компанией в Москве, уборка офисов выполняется в разных вариантах. Это может быть разовая услуга в виде генеральной уборки и мытья офисов. Также возможен ежедневный клининг офисных помещений на выгодных для вас условиях.
Комплексная уборка офисов в Москве включает:
- вынос мусора;
- влажная уборка офисов – мытье окон, дверей, полов, плинтусов, кафеля, кухонной техники;
- устранение пыли на стенах и потолках;
- очищение осветительных приборов, стекол, зеркал, оргтехники и мебели;
- чистку ковров, также входящую в профессиональную уборку офисов.
Ежедневная уборка офиса клининговой компанией состоит из:
- удаление пыли с осветительных приборов, оргтехники, мебели и подоконников;
- сухая уборка ковровых изделий;
- мытья полов и плинтусов;
- замены мусорных пакетов;
- чистки и дезинфекции сантехники.
У нас вы можете заказать комплексный клининг в офисе в Москве в любое время по доступным ценам.
Цены на уборку офисных помещений
|Площадь помещения, м²
|0 – 35
|36 – 70
|71 – 100
|101 – 150
|151 – 200
|201 – 300
|301 – 500
|от 501
|Стоимость уборки, руб.
|4000
|6000
|8000
|10000
|16000
|24000
|35000
|75
Услуги уборки офиса компания «Лана-М» предлагает на привлекательных условиях для клиентов. Стоимость уборки помещений офисов рассчитывается, исходя из площади. В приведенной выше таблицы указаны цены на данную услугу от нашей компании. На уборку офисов расценки у нас одни из самых выгодных в Москве. При этом в стоимость входить не только сама работа слаженной команды специалистов в данной сфере, но и все необходимые чистящие и моющие средства.
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Решив заказать уборку офиса в компании «Лана-М», вы сделаете правильный выбор. За невысокую плату наши клиенты получают настоящий профессионализм и абсолютное качество оказываемых услуг. Если для вас актуальна уборка офисов, профессиональный клининг от компании «Лана-М» поможет в решении этого вопроса. Звоните нам прямо сейчас!
Заказать услугу уборки офисов Москвы Вы можете по телефонам:
+ 7 (495) 767-49-60, + 7 (926) 351-39-89
Или пишите на info@lana-m.ru