Уборка офисов в Москве под ключ – одно из направлений деятельности компании ООО «Лана-М». Благодаря данной услуге, вам нет необходимости содержать в своем штате работника, занимающегося исключительно клинингом на предприятии. Мы предоставим опытных специалистов, уборка офисного помещения которыми будет выполнена в короткие сроки с использованием профессионального оборудования.

Сотрудники нашей компании имеют все необходимые навыки для оперативного и качественного клининга офиса. При этом услуги по уборке офисных помещений мы оказываем в любое удобное для заказчика время.

Виды клининговых услуг для офисов в Москве

Нашей клининговой компанией в Москве, уборка офисов выполняется в разных вариантах. Это может быть разовая услуга в виде генеральной уборки и мытья офисов. Также возможен ежедневный клининг офисных помещений на выгодных для вас условиях.

Комплексная уборка офисов в Москве включает:

вынос мусора;

влажная уборка офисов – мытье окон, дверей, полов, плинтусов, кафеля, кухонной техники;

– мытье окон, дверей, полов, плинтусов, кафеля, кухонной техники; устранение пыли на стенах и потолках;

очищение осветительных приборов, стекол, зеркал, оргтехники и мебели;

чистку ковров, также входящую в профессиональную уборку офисов.

Ежедневная уборка офиса клининговой компанией состоит из:

удаление пыли с осветительных приборов, оргтехники, мебели и подоконников;

сухая уборка ковровых изделий;

мытья полов и плинтусов;

замены мусорных пакетов;

чистки и дезинфекции сантехники.

У нас вы можете заказать комплексный клининг в офисе в Москве в любое время по доступным ценам.

Цены на уборку офисных помещений

Площадь помещения, м² 0 – 35 36 – 70 71 – 100 101 – 150 151 – 200 201 – 300 301 – 500 от 501 Стоимость уборки, руб. 4000 6000 8000 10000 16000 24000 35000 75

Услуги уборки офиса компания «Лана-М» предлагает на привлекательных условиях для клиентов. Стоимость уборки помещений офисов рассчитывается, исходя из площади. В приведенной выше таблицы указаны цены на данную услугу от нашей компании. На уборку офисов расценки у нас одни из самых выгодных в Москве. При этом в стоимость входить не только сама работа слаженной команды специалистов в данной сфере, но и все необходимые чистящие и моющие средства.

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Решив заказать уборку офиса в компании «Лана-М», вы сделаете правильный выбор. За невысокую плату наши клиенты получают настоящий профессионализм и абсолютное качество оказываемых услуг. Если для вас актуальна уборка офисов, профессиональный клининг от компании «Лана-М» поможет в решении этого вопроса. Звоните нам прямо сейчас!

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